شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "نوع خاص من الهدوء" بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في تمام الثانية والنصف من مساء غدٍ الإثنين، فيلم "نوع خاص من الهدوء" للمخرج ميكال هوجينور المشارك بالمسابقة الدولية، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة تشيكية تعمل في الخارج بأحد المنازل حيث ترعى طفلًا مقابل إقامتها لاحقًا تكتشف القواعد الغريبة التي وضعتها الأسرة للتربية وتصبح أمام خيارين: أن تتخلى عن إنسانيتها وتنصاع للقواعد أو ترفضها وتخسر عملها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، اهدي الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرًا فنيًا، كما تم إطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

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يذكر أن يوسف شريف رزق الله، ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالي 40 عامًا من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.