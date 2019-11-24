3 وجوه جديدة ينضمون لمسلسل"ما وراء الطبيعة".. (تعرف عليهم)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انضم مؤخرًا 3 وجوه جديدة لأسرة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وهم رزان جمال وتقدم دور ماجي، وآية سماحة وتقدم دور هويدا خطيبة رفعت السابقة، وسما إبراهيم وتقدم دور رئيفة شقيقة رفعت اسماعيل.

وكتب سلامة، عبر حسابه على"فيسبوك" قائلاً: "رزان جمال (ماجي)، اية سماحة (هويدا)، سما ابراهيم (راس للجميع)، انضموا الى أحمد أمين في السلسلة على كتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، إخراج عمرو سلامة (الشيخ جاكسون وطايع)، انضم الى المخرج الإماراتي ماجد الانصاري (zinzana)".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للمؤلف المصري الراحل أحمد خالد ‏توفيق، من إنتاج شركة Netflix وتدور أحداث المسلسل في ستينات القرن الماضي، ويتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت ‏إسماعيل الذي يجسد شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين، وما يتعرض له من أحداث خارقة للطبيعة يحاول ‏الكشف عنها ومواجهتها.‏

