بحضور شقيقها.. ماجدة زكي تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة ماجدة زكي، اليوم، بعيد ميلادها، وذلك بحضور شقيقها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.
ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من الحفل، وعلقت: "كل سنة وإنتِ بخير يا ماجدة".
ماجدة زكي من مواليد 1962، وقد شاركت في باقة من الأعمال الناجحة مع كبار النجوم، أبرزها "الإرهاب والكباب"، "عائلة الحاج متولي"، وغيرها.
يذكر أن آخر أعمال ماجدة زكي مسلسل "اللهم إني صائم"، والذي عرض عام 2017، وهو من بطولة مصطفى شعبان، وفاء صادق، مي نور الشريف، فراس سعيد، ندى موسى.
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