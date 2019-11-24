غدًا.. عرض عالمي أول للفيلم الجزائري الفرنسي "باركور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: ينظم مهرجان القاهرة السينمائي، في الواحدة والنصف من ظهر غد الاثنين، العرض العالمي الأول للفيلم الجزائري الفلسطيني "باركور" إخراج فاطمة الزهراء زموم. يشارك "باركور" في مسابقة آفاق السينما العربية، ويُعرض على المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية. تدور أحداث الفيلم ذات صباح، عندما يتجه الجميع إلى صالة الأعراس لأسباب متباينة، منهم البائع المتجول والعاملة في المطبخ والمغنية وغيرها، لديهم جميعًا دوافعهم المختلفة لحضور زفاف خالد وكميلة.

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