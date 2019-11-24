بالصور| نجوم "الحائط الرابع" في عرض "جالا" لفيلمهم بـ"القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تصوير- محمود عبدالناصر: استقبل المسرح الكبير مساء اليوم الأحد الفيلم الصيني "الحائط الرابع"، ضمن فعاليات المسابقة الرسمية بالدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ونظم المهرجان عرض "جالا" للفيلم الصيني "الحائط الرابع" بحضور فريق عمله، ومن بينهم المخرج جانج تشونج، المخرج جانج بو، والممثلة لو ليو. تدور الأحداث حول "ليو لو" التي تعيش في عزلة عن البشر، تقبع داخل منزلها البارد وحاضرها الكئيب، إلى أن يفاجئها صديقها الوحيد "ما ها" بمشاعره تجاهها، كما يخبرها بمفاجئة أخرى تجعلهما يخوضا سويًا رحلة شعورية عبر الماضي والحاضر والمستقبل.

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