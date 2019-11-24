محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعرض في الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين، الفيلم الفائز بجائزة النقاد العرب لأفضل فيلم أوروبي "الإله موجود واسمها بترونيا" للمخرجة تيونا ستروجار مايتفسكا، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يُقام العرض في قاعة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفيلم إنتاج مقدوني بلجيكي سلوفيني كرواتي فرنسي مشترك، وتتبع أحداثه فتاة مقدونية تقرر تحدي العادات والتقاليد، فتلقي بنفسها في النهر وتلتقط الصليب في أحد المراسم الدينية المخصصة للرجال فقط مما يقلب المجتمع بكل أركانه عليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. عرض فيلم "الإله موجود واسمها بترونيا" الفائز بجائزة النقاد العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.