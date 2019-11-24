بهذه الصورة.. سلمان خان يهنئ والده بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرص الفنان العالمي سلمان خان الملقب بـ"تايجر بوليوود"، على تهنئة والده بعيد ميلاده على طريقته الخاصة. ونشر سلمان، صورة مع والده وهما أمام البحر، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "عيد ميلاد سعيد والدي". يذكر أن، سلمان خان، طرح مؤخرًا، أغنية جديدة من فيلمه المرتقب Dabangg 3، وهي تعتبر رابع أغنية تطرح للفيلم، وكان خان قد طرح جزئين من فيلم Dabangg، على مدار التسعة أعوام الماضية، كان أولهما في عام 2010.

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