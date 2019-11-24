بالفيديو: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بخطوبة نور ابنة شقيقها نقولا كرم، معلنة الخبر السعيد عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”. ونشرت “شمس الأغنية” صورةً جمععها بنور، معلقةً بقولها: “ان شاء الله بتتهني يا رب، وهالبيت يعيش فرحة دايمة، يا أحلى أميرة”.

وتداول ناشطون على شبكات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد رقص نجوى كرم مع ابنة شقيقها خلال حفل الخطوبة.

يُذكر أن كرم أعلنت احياءها حفل رأس السنة في “مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات” في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، مع الفنان وليد الشامي.

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