مقطع فيديو مع صديقتها كشف المستور.. أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

انتشرت مؤخرًا بعض الأنباء عن زواج الإعلامية لجين عمران من رجل أعمال إماراتي بلرز، وما عزز تلك الأنباء، انتشار فيديو يجمعها بإحدى صديقاتها والتي تبارك لها على البرنامج ومن ثم ألمحت لوجود خبر سار آخر في حياة عمران، مُعلنة أنه سيتم الكشف عنه لاحقًا.

وظهرت عمران في الفيديو سعيدة، ومؤكدة من خلال ابتسامتها وجود خبر آخر، وهو الأمر الذي جعل الأنباء المنتشرة عن زواجها من رجل أعمال إماراتي شبه أكيدة وبانتظار تأكيد رسمي منها.

يذكر أن لجين لديها ولدين هما جيلان وسمير من زواج سابق، إذ سبق لها أن تزوجت وهي بعمر صغيرة جدًا وتحديدًا عمر الـ16، وأنجبت ابنتها جيلان بعمر الـ 17 حسب تصريح سابق لها، وأبقت عمران أبنائها بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام بناءً على طلب والدهما في البداية، وعندما أصبحا بعمر الشباب تركت لهما حرية الاختيار.