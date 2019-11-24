إليسا مع شقيقتها لأوّل مرة وتُحدث تفاعلًا.. هل تُشبهها؟

أطلّت الفنانة اللبنانية إليسا لأول مرة مع شقيقتها نورما خلال تواجدهما في كندا، على هامش إحياء الفنانة حفلًا غنائيًا، كما جمعت الصورة شقيقهما كميل. وحظيت الصورة العائلية للأشقاء الثلاثة بتفاعل واسع بين مُحبي إليسا فور نشرها الأخيرة عبر صفحتها على إنستغرام، خاصةً وأنها الأولى التي تظهر فيها نورما بحسب المتابعين. وكانت الصورة مفاجأةً لجمهور “ملكة الإحساس” خاصةً وأن إليسا لم تعتد على نشر صور تجمعها بشقيقتها واكتفت بالحديث عنها أثناء اللقاءات الإعلامية أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي. وعلّقت الفنانة إليسا على الصورة التي تم التقاطها في مونتريال في كندا بتعليق قصير قالت فيه: “صورة عائلية في كندا”.

وجاءت أغلب التعليقات على الصورة حول المقارنات في الشبه بين الشقيقتين، حيث رأى البعض أن هناك تشابهًا كبيرًا في ملامحهما، وآخرون أشاروا إلى أنه في حال رأوا صورة نورما لوحدها لما اعتقدوا أنها شقيقة إليسا، لافتين إلى أنهما لا تشبهان بعضهما. وظهرت إليسا في وقت سابق في صور تجمعها مع شقيقها كميل، حيث اعتادت الفنانة على نشر العديد من الصور لهما وتقديم التهاني له في المناسبات، لذلك فإن وجود كميل لم يلفت انتباه الجمهور، واقتصر حديث المتابعين فقط عن نورما. وأحيت الفنانة إليسا حفلاً غنائيًا مساء الجمعة، 22 نوفمبر، في مدينة مونتريال بكندا، وسط حضور جماهيري من الجالية العربية هناك، وتفاعلوا مع أغاني الفنانة خاصةً وأنها قدّمت أحدث أعمالها وهي أغنية للبنان بعنوان “عم ثور”، كما قدّمت مجموعة من أغاني ألبومها الأخير والذي يحمل عنوان “إلى كل اللي بيحبوني”، وبعضًا من أشهر الأغاني التي قدّمتها خلال مشوارها الفني. وتستعدُّ إليسا خلال الأسابيع القادمة للتحضير لألبومها الجديد الذي أعلنت منذ أسابيع عن نيتها طرحه في الفترة القليلة المقبلة. يُذكر أن إليسا طرحت أغنيتها الجديدة “عم ثور”، عبر قناتها الرسمية على “اليوتيوب”، وقدّمت الشكر للفنانين الذين قدّموا معها العمل دون مقابل مادي، وذلك بنشرها تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلةً فيها: “بدي أشكر الفنانين اللي قدمو معي هالعمل من دون تردد ومن دون مقابل تا يكونو حد لبنان بهالصرخة، سهام الشعشاع وكلامها الوطني، محمد رحيم وحبو للبنان، وتوزيع نيمان، وهادي شرارة واندفاعو ووطنيتو دايما، وفرحانة إنو أول تعاون معو كان باسم لبنان”.