فاجأت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، جمهورها ومتابعيها، بالحديث من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، تحدثت فيه بعد يوم على خروجها من المستشفى في فرنسا. وقالت فجر خلال الفيديو: ”مساء الخير، هذا أول يوم أطله من المستشفى، جاي أتغدى مع الأهل، الحمد لله على النعمة على العافية، مشكورين على كل شيء أسعدتوني“.
وأضافت ”الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا.. ربي سبحانه أنقذني من حلج الموت بفضل دعائكم الصادق وإصراري على التمسك بالحياة“. وكانت فجر السعيد، قد أجرت عمليّة جراحيّة هي الرابعة والأخيرة لها خلال رحلة علاجها، وتكلّلت العمليّة بالنّجاح، وطمأنتْ متابعيها عقب العمليّة بقولها: ”الحمد لله حمد الشاكرين.. بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتورAlexander RAULT ربي نجاني مما كنت فيه وبديت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى الحياة المعتادة من جديد“.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. فجر السعيد تظهر في مطعم وتعلق على آخر تطورات حالتها الصحية : أنقذني من حلج الموت ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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