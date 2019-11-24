قصة بيع عود راشد الماجد تشعل تريندات السعودية

أشعلت قصة بيع عود راشد الماجد، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.
وبيع عود راشد الماجد، الجمعة، بـ600 ألف ريال في مزاد علني في "ليلة السندباد"، بعد حفلة رائعة للفنان.
وأعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أمس السبت، أن عود راشد
وكتب آل الشيخ على "تويتر": "مو معقول إلي اشترى عود راشد أمس باعه اليوم بمليون ونص ريال".
وقال راشد الماجد: "إن هذا العود له مكانة خاصة جداً لديه منذ نحو27 عاماً، وهو إهداء من الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، ولحن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها شرطان الذهب، ورجاوي، وأغلى حبيبة وغيرها".
وأكد الماجد أنه يعتبر هذا العود تحديداً جزءاً من إرثه الفني، فضلاً عن مكانته العاطفية لديه، ويمثل بالنسبة له ذكريات جميلة في تلحين العديد من الأغنيات البارزة في مسيرته، وأنه حافظ على هذا العود ضمن مقتنياته الخاصة بحرص شديد ليقدم في مزاد الحفل كأيقونة موسيقية يعتز بها كثيرًا.
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