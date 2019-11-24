محمود عز يستعد لطرح كليب وبسترد

انتهى المطرب الشاب محمود عز من تصوير ڤيديو كليب أحدث أغانيه والتي تحمل عنوان "وبسترد "، والكليب يحتوي علي أفكار جديدة في اللحن و التوزيع والكلمات.

ويقدم عز في الأغنية موسيقي من نوع

خاص يتميز بها كالمعتاد في أغانيه والتي تسببت في شهرته ونجاحه في مصر والوطن العربي ويراهن المطرب محمود عز في هذه الأغنية علي ذوق الجمهور الذي يتعطش لكل ماهو هو جديد.

ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام القادمة بعدما انتهى من وضع اللمسات الأخيرة، والأغنية كلمات "حسام طنطاوي" وألحان "معتز أمين" وتوزيع "هاني ربيع"، ديچيتال ماستر " ماهر صلاح " وهي من إخراج " سامي بساط ".