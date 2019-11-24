غدًا.. جالا للفيلم المصري "احكيلى" بمهرجان القاهرة السينمائي



ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في السادسة والنصف من مساء غدا الاثنين، عرض "جالا" للفيلم الوثائقي المصري "احكيلى" إخراج مريان خورى، الذي يشارك بالمسابقة الدولية، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

فيلم “احكيلي” يرصد رحلة شخصية -انسانية وبصرية- تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة

المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها الى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتان ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما، “الأم” هي مخرجة الفيلم ماريان خوري، و”الابنة” هي ابنتها “سارة” التي تدرس السينما في كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد آرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات افراد العائلة التي ظهرت في أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقة في مسرح الحياة.