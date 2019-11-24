أندرو محسن يكشف تفاصيل مهمة عن مهرجان القاهرة السنيمائي

كشف أندرو محسن الناقد السينمائي ومدير "مسابقة سنيما الغد" في مهرجان القاهرة السنيمائي، تفاصيل وأخبار مهمة تخص المهرجان والأوسكار وذلك في مداخلة هاتفية مع المضيع باسم كميل على راديو "إنيرجي" تردد 92.1.

وقال أندرو إن الأفلام التي ترشح للجوائز الرئيسية لجائزة الأوسكار يكون لها شروط أهمها أن تعرض داخل أمريكا لمدة عرض معينة ماعدا الأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية أو الأفلام القصيرة لها شرطين أولهم

أن تعرض عرض تجاري للجمهور بأمريكا أو ت0كون فائزة في أحد المهرجانات التي تعتمدها أكاديمية الأوسكار، والذي بات مهرجان القاهرة واحدا منهم.وكشف أندرو لراديو "إنيرجي" أنه نظرا لكون مهرجان القاهرة السنيمائي هو الأول في الشرق الأوسط الذي يتم اعتماده من قبل أكاديمية الأوسكار دون منافس، فإن الأفلام الفائزة بالمهرجان بداية من العام المقبل ستكون مرشحة لجائزة الأوسكار، وهو الأمر الذي يضع مهرجان القاهرة على خريطة المهرجانات العالمية.وتابع أندرو أن مهرجان القاهرة بهذا الحدث يستعيد مكانته التي بدأ بها كونه مهرجان عالمي بسبب تلك المسابقة التي تؤهل الأفلام لجائزة الأوسكار.وعلى الرغم من أن تلك الخطوة مقتصرة على الأفلام القصيرة فقط وليست التجارية إلا أنها ستساعد الأفلام المصرية على الوصول للعالمية إذا فازت في مسابقة "سنيما الغد"، وستسلط الضوء على السنيما المصرية التي لطالما سعت أن تصل للقائمة القصيرة في جائزة الأوسكار للأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية.