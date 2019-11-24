كريم قاسم ودرة وعمرو عابد أبرز حضور سينما الغد

حرص عدد من الفنانين علي حضور أول أيام مسابقة سينما الغد من بينهم الفنان كريم قاسم والفنانة التونسية درة والفنان عمرو عابد وسط عدد كبير من جمهور المهرجان الذي يحرص علي مشاهدة الأفلام القصيرة. المهرجان الذي يحرص علي مشاهدة الأفلام القصيرة. ومسابقة سينما الغد تستمر لمدة 4 أيام وتعرض ضمن مسابقات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. الدولي. كما يدير المخرج أبو بكر شوقي، في العاشرة والنصف من صباح غدا الأثنين، حوارا مع إريك داربيلوف الرئيس والمؤسس المشارك لشركة Roadside Attractions، حول "استكشاف سوق الفيلم الأميركي"، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة.



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