حلقة نقاشية تكشف المقاييس الجديدة لصناعة الترفيه

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الثانية عشر والنصف من ظهر غدا الأثنين، حلقة نقاشية، عن المقاييس الجديدة لصناعة الترفيه، وذلك بقاعة كليوباترا في فندق سميراميس إنتركونتننتال.
النقاش الذي يديره خبير الإعلام الدولي كولن براون، يشارك فيه كريستوف لوبارك، المدير العام بنصف شهر المخرجين، مدير سينميد، وإريك لاجيس مدير تنفيذي بشركة Pyramide، ومهند البكري المدير
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