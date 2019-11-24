إقبال جماهيري كبير على أفلام مسابقة سينما الغد

امتلأت قاعة مسرح الهناجر بالجمهور الحاضر لمشاهدة أفلام مسابقة سينما الغد والتي بدأت اليوم حيث رفعت شعار كامل العدد منذ مساء أمس.
ومسابقة سينما الغد هى مختصة بالأفلامالقصيرة فقط، وعرض اليوم ضمن فعالياتها 5 أفلام قصيرة.
ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في السادسة والنصف من مساء غداالاثنين، عرض "جالا" للفيلم الوثائقي المصري "احكيلى" إخراج مريان خورى، الذي يشارك بالمسابقة الدولية، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
والجدير بالذكر أن مسابقة سينما الغد مستمرة لمدة 4 أيام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.
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