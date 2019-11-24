فن ومشاهير

إقبال جماهيري كبير على أفلام مسابقة سينما الغد

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امتلأت قاعة مسرح الهناجر بالجمهور الحاضر لمشاهدة أفلام مسابقة سينما الغد والتي بدأت اليوم حيث رفعت شعار كامل العدد منذ مساء أمس.

ومسابقة سينما الغد هى مختصة بالأفلام

القصيرة فقط، وعرض اليوم ضمن فعالياتها 5 أفلام قصيرة.

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في السادسة والنصف من مساء غدا

الاثنين، عرض "جالا" للفيلم الوثائقي المصري "احكيلى" إخراج مريان خورى، الذي يشارك بالمسابقة الدولية، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

والجدير بالذكر أن مسابقة سينما الغد مستمرة لمدة 4 أيام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

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