مهرجان أجيال يوزّع جوائزه واللبناني وليد مونّس يفوز بجائزة التحكيم

ميرنا وليد - بيروت - على مدى ستة أيام متواصلة، عاش عشاق السينما تجربة مختلفة تذوقوا خلالها نكهات فنية رائعة جمعت ما بين الإبداع والخصوصية، ورسمت أفقاً بعيداً في عالم صناعة السينما للأجيال المقبلة.

أمس، وعلى وقع دقات قلوب المتنافسين بأعمالهم وأفكارهم وتطلعاتهم، أسدل ​مهرجان أجيال السينمائي​، الحدث السنوي الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام، الستار على نسخته السابعة بحفل ختامي تمّ خلاله الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الإشادة الخاصة لمسابقتي لجنة التحكيم وبرنامج "صنع في قطر"، وذلك في قرية كتارا الثقافية.

إنطلق الحفل المنتظر مساء أمس بكلمة لرئيسة مجلس أمناءمؤسسة الدوحة للأفلامالشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني قالت فيها: "على الرغم من أن مهرجان أجيال السينمائي هو فعالية تقدمها مؤسسة الدوحة للأفلام، إلا أنكم أنتم جوهرها الإبداعي الحقيقي، وبمشاركتكم المستمرة عاماً بعد عام، سيستمر المهرجان وسيصبح أكبر وأفضل وأكثر تطوّراً".وتابعت الشيخة المياسة قائلة: "‎لقد ألهمتني النقاشات التي خضتها مع الكثيرين منكم خلال المهرجان،ولقد منحتموني مزيداً من الأمل والتفاؤل حول المستقبل المشرق الذي ينتظرنا. أشجّعكم على مواصلة فضولكم وشغفكم بإدراك، ورؤية العالم من حولنا بعقول منفتحة وقلوب تحمل بداخلها محبةً وتعاطفاً إنسانياً حقيقياً".

بدورها، ألقت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي فاطمة الرميحي كلمةتوجهت من خلالها بالشكر إلى قيادة المؤسسة، والهيئات العامة والخاصة، والشركاء، والمتطوّعين وصنّاع الأفلام وأعضاء لجان تحكيم أجيال على دعمهمللمهرجان، وقالت: "نحتفل بشبابنا باعتبارهم جزءًا من مجتمعنا الثقافي المتنوّع، ومواطنين عالميين يستمدون القوة من الأفلاملإيصال صوت الأجيال. ومن خلال فعاليات عائلية تفاعلية، تعزّز هذه النسخة من المهرجان الاتحادوالتفاهم والاحترام المتبادل، ونحن سعداء جداًبالمشاركة المميزة للمجتمع المبدع في قطر والعالم والذي ساهم في نجاحها".

ومن ثم، بدأ حفل توزيع الجوائز مع برنامج "صنع في قطر" الذي تنافس خلاله 22 فيلماً روائياً، ووثائقياً ومقالات لـ23 من صنّاع الأفلام القطريين والمقيمين في قطر. وقد أعلنت النتائج الخاصة بهذا البرنامج بناءً على قرار لجنة التحكيم المؤلفة من صانع الأفلام السوداني أمجد أبو العلاء، الممثل البريطاني كريس هيتشن، والمهندسة المعمارية والعمرانية فاطمة السهلاوي.

ووسط أجواء لا تخلو من الحماسة والتفاؤل، قام وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح العلي بالإعلان عنالنتائج وهي:جائزة الإشادة الخاصة من لجنة التحكيم: "بيت بيوت" من إخراج ميار حمدان، جائزة الإشادة الخاصة من لجنة التحكيم: "الهامستر تعيس الحظ" من إخراج عبد العزيز الخشابي، جائزة عبد العزيز جاسم لأفضل أداء تمثيلي: عباس رياض لدوره في "نهاية الطريق" من إخراج أحمد الشريف، جائزة أفضل فيلم وثائقي: "في المنتصف" من إخراج الذبحاني، وجائزة أفضل فيلم روائي: "أوراق متساقطة"من إخراج ديميتري يوري.أما جائزة جمهور مهرجان أجيال السينمائي لعام 2019 التي قدمتها الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني فكانت من نصيب فيلم "سوف تموت في العشرين" من إخراج أمجد أبو العلاء.

في القسم الثاني من الجوائز، والمتعلّق باختيار الفائزين بجوائز لجان تحكيم أجيال المؤلفة من أكثر من 450 حكماً شاباً يمثلون 45 بلداً، منهم 48 حكماً دولياً، جاءت النتائج على الشكل التالي:

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عن فئة محاق:

أفضل فيلم قصير: "إبن الأرض" من إخراج كلوديو فاه

أفضل فيلم طويل: "1982"من إخراج وليد مونّس

عن فئة هلال:

أفضل فيلم قصير: "إجرين مارادونا" من إخراج فراس خوري

أفضل فيلم طويل: "الوداع" من إخراج لولو وانغ

عن فئة بدر:

أفضل فيلم قصير: "سياسة عالم النعام" من إخراج محمد حوحو

أفضل فيلم طويل: "إلى سما" من إخراج وعد الخطيب وإدوارد واتس

ومع إعلان النتائج، وتوزيع الجوائز على مستحقينها، إختتم مهرجان أجيال السينمائي نسخته السابعة وفعالياته المتعددة ليضرب موعداً جديداً العام المقبل مع الإبداع والتميّز.