خاص بالفيديو -ورد الخال تقول: إستقلالنا اليوم هو عن السلطة الفاسدة..وجيه صقر يهدد وأنجو ريحان تصفه...

ميرنا وليد - بيروت - في اليوم الـ37 للثورة اللبنانية والذي تزامن مع عيد الإستقلال الـ76 وتحديداً يوم الجمعة الفائت في الـ22 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، ومع غياب العرض العسكري الذي كان يقام كل عام في جادة شفيق الوزان على الواجهة البحرية لبيروت، نظراً للأوضاع التي تعيشها البلاد، إذ تمّت الإستعاضة عنه بعرض عسكري أقيم في وزارة الدفاع في الفياضية، حرص الشعب اللبناني الثائر في الساحات على عدم إضاعة هذه الفرصة من دون التأكيد على أهمية هذا اليوم، الذي يحمل بالنسبة لهم بداية الإستقلال عن الفساد.

ولهذا أقيم في ساحة الشهداء عرض مدني شاركت فيه عدة وفود تمثل مختلف قطاعات المجتمع اللبناني، منها وفد الصناعيين ووفد الطلاب ووفد الأمهات ووفد الآباء ووفد العسكريين المتقاعدين، ووفد المغتربين، وغيرها، إضافة لوفود تمثل مختلف المناطق اللبنانية.

وطبعاً كان للفنانين مشاركة من خلال وفد ضمّ العشرات، منهم الكثير ممن تواجدوا في الساحات منذ اليوم الاول للتحركات الشعبية المطلبية. وقد حرصت كاميرا موقع الخليج 365 على مواكبة هذا الحدث الإستثنائي، وتعرض لكم في هذا الجزء الأول مقابلات أجريناها مع الممثلين اللبنانيين، ​ورد الخال​، ​وجيه صقر​، ​أنجو ريحان​، ​ماريو باسيل​ و​ندى أبو فرحات​، إضافة للفنان اللبناني ​يوري مرقدي​.