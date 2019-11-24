تراند اليوم : ياواد ياتقيل .. إبنة حسين فهمي في أحضان أبيها -فيديو

احتفلت منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، بعيد ميلادها في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

انتشرت فيديوهات وصور من الحفل، منها فيديو لمنة وهي تغني لوالدها “يا واد يا تقيل” الأغنية الشهيرة التي قدمتها الفنانة الراحلة سعاد حسني في فيلم “خلي بالك من زوزو”.

كان من ضمن حضور الحفل الفنانة رجاء الجداوي التي تربطها علاقة صداقة وطيدة بميرفت أمين.

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كما شهد الحفل ظهور جديد للزوجة السابعة للفنان حسين فهمي، والتي كان أول ظهور لها خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 41.