تراند اليوم : إجمعو يابنات .. هنا الزاهد هتقولكو إزاي تعملو تاتو -فيديو

*شفت الفنانة هنا الزاهد عن معنى التاتو على كتفها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

وخلال لقائها مع أحمد رأفت في برنامج “مذيع الشارع” قالت هنا الزاهد إن التاتو هو جلة مكتوبة بالانجليزية The best is yet to come ومعناها “اللي جاي أحلى”.

وحضرت هنا الزاهد على السجادة الحمراء دون أحمد فهمي الذي حضر معها لاحقا حفل عمرو دياب الذي أقيم على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

Advertisements

يذكر أن الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي انطلقت الأربعاء 20 نوفمبر وتستمر فعالياتها حتى 29 من نفس الشهر.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن في أغسطس الماضي، عن اهداء الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما تم اطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

يذكر أن يوسف شريف رزق الله، ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالي 40 عاما من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.