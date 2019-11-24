تراند اليوم : مقدمة قوية لعمرو الليثي عن الفنانة سمية الالفي ببرنامج واحد من الناس

قال الاعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة برنامج واحد من الناس والتي حلت الفنانة القديرة سمية الالفي ضيفة به ، ان ضيفتي الليلة اعتز بها بشدة وانفراد للبرنامج ان تكون معانا ، لان ضيفتى لم تظهر للاعلام منذ سنوات طويلة جدا بعد ان قررت اعتزال الفن والاضواء
وتابع الليثي ولانها ايضا فنانة صنعت نجومية من نوع خاص جدا واستطاعت ان تحتل قلوبنا بادوارها العديدة فى السينما والتليفزيون وهي نموذج فريد قدمت العديد من الأدوار الهامة في الدراما والسينما المصرية
وأشار الليثي انها كتلة مشاعر واحاسيس وقدرت تحقق المعادلات الصعبة والمستحيلة فى الحب والحياة والزواج والفن ، وهي فنانة فيها سمو وتملك شموخ وكبرياء وعزة نفس وقبل كل دة جواها انسانة من دهب
انسانة بتعرف معانى التسامح والرحمة والحب والمودة والاخلاص