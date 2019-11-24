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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة نجمة الكيبوب هارا: هذا ما قالته عن انتحار صديقتها سولي والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
غوو هارا
عثرت الشرطة في كوريا الجنوبية على جثة مغنية الـK-pop غوو هارا Goo Hara داخل منزلها وذلك بعد تعرضها للانتقاد بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم تحسم الشرطة الجدل بعد حول انتحارها.
غوو هارا البالغة من العمر 28 عاماً تم إنقاذها من قبل خلال محاولة انتحار وصرحت وقتها أنه من الصعب عليها التغلب على الاكتئاب وطلبت الدعم من جمهورها وكتابة تعليقات إيجابية عنها.
هارا كانت عضوة في واحدة من أشهر الفرق الموسيقية في كوريا وهي فرقة كارا حيث ساعدت الفرقة على انتشار البوب الكوري في مناطق مختلفة حول العالم أبرزها الصين، لتقدم بعدها هارا أغاني منفردة وتقيم حفلات خاصة بها بعيداً عن الفرقة.
المنشور الأخير لغوو على إنستقرام كان صورة لها وهي مستلقية على السرير وبعد إعلان وفاتها انهالت التعليقات على المنشور حيث تمنى المتابعين لها الخير والسلام وأن تكون في مكان أفضل بكثير.
تأتي وفاة غوو هارا بعد شهر تقريباً من إعلان وفاة نجمة الـK-pop سولي أحد أعضاء فرقة f(x) والتي كانت صديقة مقربة جداً من غوو حيث أقدمت على الانتحار بسبب التعليقات السلبية ضدها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم يجمع بين سولي وغوو حيث بدت علاقتهما قوية جداً مع كلمات تؤكد أن التعليقات السلبية قاتلة وأن الناس يكتبون كلمات قاسية دون إدراك عواقب هذه الكلمات.
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