نانسي عجرم تهنئ المنتخب الأوليمبي بكأس أفريقيا "ملوك الجدعنة يا أبطال"

هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي تعرف بحبها وعشقها لمصر والمصريين ، المنتخب الأوليمبي بالفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23. كتبت عجرم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :" ألف مبروك لمنتخب مصر الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣.. ملوك الجدعنة يا أبطال". وحصد المنتخب المصري لقب البطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بهدفين لهدف في مباراة أمس. Advertisements قد يهمك ايضاً: نانسي عجرم تثير الجدل بحفل "سِن" ابنتها الرضيعة محمود العسيلي ونانسي عجرم يحيان حفلًا غنائيًا ضخمًا بالعين السخنة

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