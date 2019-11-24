الصور الأولى لـ أحمد السقا ومنى زكي من كواليس “العنكبوت”

ينشغل النجم المصري أحمد السقا هذه الأيام في تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت”.

وشارك السقا جمهوره خلال الساعات الماضية بصور من الكواليس، عبر حسابه على موقع “إنستجرام” الشهير. وظهر الساق في الصور برفقة النجمة المصرية منى زكي، شريكته في البطولة.

ويشارك في بطولة فيلم “العنكبوت” إلى جانب أحمد السقا ومنى زكي، الفنانين ظافر عابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي وزكي فطين عبد الوهاب.

فيلم “العنكبوت” من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج وليد صبري.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

طرح الإعلان الدعائي المبدئي لفيلم"العنكبوت" لأحمد السقا

أحمد السقا ينعي هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة عبر "فيسبوك"