أمينة خليل بصحبة والدتها في لندن بعد شفائها

كرمت مجلة "إنجما" الفنانة أمينة خليل، عما قدمته مؤخرًا من أعمال مختلفة ومميزة على المستوى السينمائي والدرامي، وذلك في الحفل الذي أقيم في مدينة لندن الإنجليزية.

وظهرت والدة أمينة خليل، لأول مرة معها في إحدى حفلات التكريم، وذلك بسبب تواجدها هذه الفترة في لندن، حيث قامت بالتصفيق لها ودعمها خلال تكريمها من المجلة الأشهر عالميًا بنسختها العربية.

وكانت والدة أمينة خليل قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة خلال العام الماضي، سافرت وقتها بصحبة نجلتها إلى لندن لتلاقي العلاج، وهو ما أوقف تصوير مسلسلها "قابيل" وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وتستعد أمينة خليل للإفصاح عن عملها الدرامي المقبل، الذي سوف تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني القادم.

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وعلى جانب آخر، انتهت أمينة من تصوير مشاهد دورها في الفيلم السينمائي الذي يجمعها بالفنان محمد عادل إمام والذي يحمل عنوان "لص بغداد"، ومن المنتظر طرحه جماهيرًيا خلال الفترة القادمة.

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