شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. منة حسين فهمى تحتفل بعيد ميلادها وتغنى لوالدها "يا واد يا تقيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت منة حسين فهمى، ابنة حسين فهمى وميرفت أمين، بعيد ميلادها فى حفل اقتصر فقط على الأهل والأصدقاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات لـ منة وهى تغني لوالدها "يا واد يا تقيل" وترقص معه فى وسط أجواء من الفرحة و البهجة.

كما احتفلت النجمة الكبيرة ميرفت أمين بعيد ميلادها وسط عدد من أصدقائها من داخل الوسط الفنى، منهم الفنانة رجاء الجداوى، والفنانة دلال عبد العزيز، والمطربة غادة رجب، والفنانة المعتزلة نورا شقيقة النجمة بوسى، والإعلامية بوسى شلبي.

يذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة وشاركها فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

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منة حسين فهمى



منة فهمى