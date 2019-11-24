شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت، منذ قليل، الفعاليات الخاصة بالفيلم الصينى "الحائط الرابع" وحضر على السجادة الحمراء مخرج الفيلم جانج تشونج، وبطل العمل جانج بو، بالإضافة إلى حضور بعض ممثلى السفارة الصينية فى مصر، وذلك بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول "ليو لو" التى تعيش فى عزلة عن البشر، تقبع داخل منزلها البارد وحاضرها الكئيب، إلى أن يفاجئها صديقها الوحيد "ما ها" بمشاعره تجاهها، كما يخبرها بمفاجأة أخرى تجعلهما يخوضان سويًا رحلة شعورية عبر الماضى والحاضر والمستقبل.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضي، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائى طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.