شكرا لقرائتكم خبر عن فرح حاتم تجسد شخصية رانيا يوسف فى مرحلة المراهقة بـ"الآنسة فرح " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الصاعدة فرح حاتم في مسلسل " الآنسة فرح " حيث تجسد شخصية الفنانة رانيا يوسف بطلة المسلسل في مرحلة المراهقة . فرح حاتم هي إحدي خريجات مركز الإبداع الفني وتشارك حاليا في مسرحية " سينما مصر" مع المخرج خالد جلال وتقدم عدة شخصيات منها شخصية " نادية " في فيلم " الليلة الأخيرة " وهو نفس الدور الذي جسدته سيدة الشاشة فاتن حمامة كما تجسد شخصية الفنانة سعاد حسني في فيلم " صغيرة علي الحب " في المشهد الشهير مع الفنان رشدي أباظة بالإضافة لمشاركتها بالغناء في الكثير من المشاهد فهي مطربة وممثلة وتنتمي لأسرة فنية فوالدتها الفنانة فاطمة محمد علي ووالدها الملحن حاتم عزت وشقيقتها الفنانة حبيبة حاتم .

فرح حاتم في مسلسل الانسة فرح عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي إضافة إلى بسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبير طنطاوي وشيماء منصور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرح حاتم تجسد شخصية رانيا يوسف فى مرحلة المراهقة بـ"الآنسة فرح " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.