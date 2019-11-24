شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم "من أجل القضية" يكشف سبب اختيار صديقة البطل "فتاة يهودية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت، منذ قليل، ندوة الفيلم المغربى "من أجل القضية"، المشارك فى مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ41، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وقال المخرج حسن بنجلون: "المشاكل الحالية جعلت القضية الفلسطينية تنسى، وأردت تقديمها من خلال قصة واقعية، وحصلت لى شخصيا، ولكن مقدرش أتكلم على القضية الفلسطينية أكثر من فلسطينى أو لبنانى أو سورى بحكم البعد بيننا".

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وأضاف: "اخترت صديقة البطل الفلسطينى ورفيقة السفر أن تكون يهودية، لأبرز التناقض فى التعامل معهما بشكل أقوى، وأنه فى حال اختيار رفيقة عربية لن يحقق الأمر نفس النتيجة".

وتابع: "توقعت رد فعل عنيف ضد الشخصية اليهودية وغضب من الجزائريين، لكن أنا بطلب منهم مشاهدة الفيلم إلى آخره".

تدور أحداث الفيلم حول العازف الفلسطينى "كريم" والمغنية الفرنسية "سيرين" يسافران من المغرب تجاه الجزائر، من أجل المشاركة فى حفل لفريقهما الغنائى فى وهران، لكن وبسبب قوانين الحدود يجدان أنفسهما ممنوعين من دخول الجزائر، ومن العودة إلى المغرب كذلك، ليكونان حبيسى الجسر الرابط بين البلدين.