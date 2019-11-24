شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "نجوم الغد العرب" بمهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مجلة سكرين إنترناشونال عن 5 أسماء من أكثر الممثلين والمخرجين الموهوبين والواعدين فى العالم العربى، الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة فى النسخة الثالثة من مبادرتها المختصة باكتشاف المواهب وتحمل اسم نجوم الغد العرب، والتى انطلقت هذا العام ضمن فعاليات الدورة 41 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولى.

جاء الإعلان ضمن حلقة نقاشية أقيمت ضمن فعاليات منصة أيام القاهرة لصناعة السينما التى تجمع صُنَّاع الأفلام من داخل وخارج العالم العربى لترويج وتطوير والاحتفاء بأساليب الحكى من مختلف أنحاء العالم.

وتتولى عمليات الإدارة والاختيار فى برنامج نجوم الغد العرب مراسلة سكرين إنترناشونال فى العالم العربى ميلانى جودفيلو، بمشاركة من زملائها فى سكرين، والمحرر مات مولر، والناقد فين هاليجان.

ومن أجل اختيار الأسماء الخمسة فى برنامج نجوم الغد العرب، استقرت سكرين على 5 ممثلين ومخرجين حققوا بالفعل تأثيراً واضحاً فى تخصصهم، مع مؤشرات تدل على أن لديهم المزيد.

أول الأسماء فى هذه القائمة المميزة هى صانعة الأفلام والمؤلفة المصرية كوثر يونس، ابنة أستاذ السينما مختار يونس، التى تعلمت عن الأفلام من خلال العمل فى مواقع التصوير مع مخرجين مشهورين من بينهم يسرى نصر الله وعمرو عرفة، جذبت كوثر انتباه المجتمع السينمائى بمشروع تخرجها، الوثائقى هدية من الماضى الذى حقق نجاحاً تجارياً كبيراً تعمل يونس حالياً على الانتهاء من فيلمين قصيرين وتطوير فيلمها الروائى الطويل الأول، كما تنخرط فى العمل بمجال الإنتاج.