طرح البرومو التشويقي لـ«استدعاء ولي عمرو» لحورية فرغلي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم “استدعاء ولي عمرو”، إعلان تشويقي للفيلم على موقع يوتيوب، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لعرض الفيلم قريبًا، حيث يعكف المخرج أحمد البدري على وضع اللمسات النهائية للعمل.

من جانبه أكد المنتج وائل عامر، أن هناك عدة بروموهات تشويقية سوف يتم طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك قبل طرح الإعلان النهائي للفيلم، مشيرًا إلى أنه يامل أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد وخاصة أنه أول تجربة إنتاجية له.

وتدور أحداث فيلم “استدعاء ولي عمرو”، في إطار رومانسي كوميدي، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري وبطولة حورية فرغلي، محمد عز، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح انور، محمد يونس، إيمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر والوجوه الجديدة محمد الألفي وأحمد محيي، وظهور خاص لضيوف الشرف انتصار، أماني كمال، عمر زهران، صبري عبد المنعم، كلوديا حنا، مهندس ديكور عماد الخضري، مدير تصوير تامر جوزيف، المنتج الفني وليد النجار، إنتاج شركة الفارس.