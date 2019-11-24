خالد سليم: خسيت 39 كيلو باتباع نظام غذائي صعب والتمارين الرياضية

الأحد 24 نوفمبر 2019

الفنان خالد سليم

قال النجم خالد سليم، فى تصريحات صحفيه ان إنقاص وزنى يرجع إلى مشكلة فى أحبالى الصوتية إذ كنت أعانى من ورم على الأحبال الصوتية، ووصف الأطباء لى علاج الكورتيزون لمدة 4 شهور فزاد وزنى بشكل ملحوظ لدجة أنى وصلت 128 كيلوجراما، وبعد انتهاء فترة العلاج واستئصال الورم، قررت إنقاص وزنى بعدة طرق أولها اتباع نظام غذائى كان صعبا جدا، لأنى (بحب الأكل جدا)، وثانيها التمارين الرياضية حتى وصلت إلى 89 كيلوجراما".

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وأضاف سليم: "أعراض المرض مجرد إرهاق، ومكنتش بعرف أغنى لدرجة إننى عدت لتمارين الفوكاليز مرة أخرى، وذهبت إلى طبيب رشحه لى الفنان محمد حماقى، طلب منى الذهاب لآخر متخصص فى الأحبال الصوتية، وكان التشخيص الأول تجمعا دمويا على الأحبال الصوتية، ووضعنى أمام خيارين إما الكورتيزون أو التدخل الجراحى، كنت خايف وقلقان، لكن اخترت إجراء العملية، وفى غرفة العمليات اكتشف الطبيب إنه ورم حميد وليس تجمعًا دمويًا".

النجم خالد سليم يعرض له حاليا مسلسل "بلا دليل" على قناة الـ CBC الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة CBC Drama الساعة 11 مساء وعلى تطبيق WATCHiT، من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة خالد سليم ودرة وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.