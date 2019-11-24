- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان منزعجة من فستان "فيرساتشي" والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
كيم كارداشيان
نشرت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، على صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور"إنستجرام"، صورة تظهر فيها منزعجة، وشديدة القلق، وكتبت تعليقا عليها يقول: "ما مدى جودة هذا الفستان@ من فريساتشي، وهل هو لائق".
وتظهر كارداشيان، بحسب موقع "InStyle"، في الصورة غاضبة ومكتئبة، لدرجة يمكنك سماعها وهي تقول "أنا متضايقة جدا".
والفستان الذي تتحدث عنه كيم، زهري غامق، مع أشرطة زهريّة رقيقة تبدو شفافة.
ويتساءل الموقع المذكور عن السبب الذي منع كارداشيان من طلب تغيير الفستان، أو استدعاء صديقتها الحميدة دوناتيلا (فيرساتشي) لتصمم لها واحدا جديدا، بدل أن تنشر صورة تفيد بأنها تكره أن لا يكون ما تلبسه جيدا جدا، كما لو أنها تقول: "Versace" مهزلة".
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان منزعجة من فستان "فيرساتشي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.