تعرف على "نجوم الغد العرب" بمهرجان القاهرة السينمائي

على الانتهاء من فيلمين قصيرين وتطوير فيلمها الروائى الطويل الأول، كما تنخرط فى العمل بمجال الإنتاج.

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وتأتى فى القائمة الممثلة المغربية نسرين الراضى، التى ظهرت مؤخراً فى آدم، أحدث أفلام المخرجة مريم توزانى الذى عُرض فى قسم نظرة ما بـمهرجان كان السينمائى، وأذهلت نسرين النقاد والجماهير بأدائها، كما تشارك فى فيلم نساء "الجناح ج" للمخرج محمد نظيف وفيلم أسماك حمراء للمخرج عبد السلام الكلاعى المقرر صدوره فى عام 2020.

وتضم القائمة أيضاً الموهبة التونسية الصاعدة فارس الأندلسى، الذى سيظهر قريباً فى مسلسل Messiah، وهو مسلسل ينتمى إلى نوع دراما التشويق.

ومن الرياض ينضم إلى القائمة صانع الأفلام السعودى رائد السمارى الذى يعمل حالياً على الحصول على درجة الماجستير فى صناعة الأفلام بمدرسة تيش العليا للفنون، فى جامعة نيويورك بدأ السمارى مسيرته فى صناعة الأفلام فى 2014 بالعمل على اختيار الممثلين فى الفيلم الذى تم تصويره فى الأردن Rosewater للمخرج جون ستيوارت، ونال السمارى إشادة نقدية بعد أن فاز فيلمه القصير الدنيا حفلة الذى قام بتأليفه وإخراجه، على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان سندانس السينمائي.

ويكمل قائمة المواهب المختارة بعناية صانع الأفلام الفلسطينى وسام الجعفرى، الحائز على الجائزة الثالثة فى قسم الأفلام القصيرة بـمهرجان كان السينمائى عن فيلمه آمبيانس، وهو وثائقى قوى ومؤثر يروى قصة وسام فى مخيم اللاجئين، ونال الفيلم إشادة عالمية يقوم وسام حالياً بكتابة فيلم طويل جديد، وفى خضم تصوير فيلم وثائقي.

وعلق على ذلك مات مولر محرر سكرين دايلى قائلا: "يسرنا التعاون مع مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى مبادرة نجوم الغد العرب، وهم مجموعة من المواهب الكبيرة والمثيرة من صناع الأفلام والممثلين من أنحاء مختلفة فى العالم العربى، ويسعدنا تقديمهم إلى عالم الصناعة الدولى فى دورة هذا العام من المهرجان التى تشهد النسخة الثالثة من المبادرة. نؤمن بأنه من الضرورى توفير منصة للمواهب الاستثنائية من جميع أنحاء العالم، تمنحهم انتشاراً عالمياً أكبر. تهانينا لنجوم العرب لهذا العام، ونتطلع إلى مواكبة جميع مجهوداتهم فى المستقبل".

وعقب محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى قائلاً: "يسعدنا التعاون مع سكرين دايلى وفرونت رو فيلمد إنترتينمنت والسينما الكويتية الوطنية فى جلب هذه المبادرة إلى القاهرة وتقديم صناع الأفلام والممثلين الاستثنائيين إلى عالم الصناعة الدولى، ومساعدتهم فى تطوير مسيرتهم المهنية من خلال منصة عالمية أهنئ هذه المجموعة الموهوبة من نجوم العرب، وأتطلع إلى متابعة مسيرتهم أمام وخلف الكاميرا لسنوات قادمة".