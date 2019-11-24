شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانه المصريه ياسمين صبرى تستعد للمنافسة فى رمضان المقبل بمسلسل "فرصة ثانية" والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 ياسمن صبري تستعد الفنانة ياسمين صبرى للمنافسة فى رمضان المقبل بمسلسل "فرصة ثانية" وهو الإسم النهائى للعمل، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج مرقس عادل، معالجة درامية محمد سيد بشير، تأليف جمال هاشم.

Advertisements ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج. يذكر أن ياسمين صبرى حرصت الأيام الماضية على حضور حفل إحدى المجلات العربية السنوي والذي أقيم فى دبى، والذى شارك فيها عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية في الحفل السنوي الذي تقيمه المجلة، وأطلت ياسمين فى الحفل بفستان أسود اللون من توقيع المصمم اللبناني أنطوان القارح.

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