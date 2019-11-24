تعرف على أسماء 8 حلقات من مسلسل الخيال العلمى The Witcher

الأحد 24 نوفمبر 2019

The Witcher

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل الأكشن والخيال العلمي المنتظر The Witcher، عن أسماء الـ 8 حلقات المنتظرة من الموسم الأول للعمل، ومن المقرر عرضه في 20 ديسمبر المقبل.



وأسماء الحلقات هي :

الأولى The End's Beginning.

الثانية Four Marks.

الثالثة Betrayer Moon.

الرابعة Of Banquets, Bastards and Burials.

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الخامسة Bottled Appetites.

السادسة Rare Species.

السابعة Before a Fall.

الثامنة Much More.

كما أعلنت الشبكة المنتجة عن تجديد مسلسل The Witcher للموسم الثاني قبل طرح الموسم الأول.

وسيدورمسلسل The Witcher حول قوى خارقة ومهارات قتالية كبيرة يتمتع بها بطل المسلسل ليخوض العديد من المنافسات حول شيء ما لم يتضح حتى الآن، والذى تدور منافساته حول مكافحى جيرال أوف ريفيا صياد وحوش وحيد.

المسلسل الجديد The Witcher هو من بطولة الممثل العالمي هنرى كافيل، فريا ألان، جوى باتى، ميلى برادى، توم كانتون، أنيا تشالوترا، ايمون فارن، بيورن هلينور هارالدسون، آدم ليفى، جودى مايو، وهو مسلسل مصنف للكبار فقط.