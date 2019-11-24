فن ومشاهير

الممثلة العالمية بيلا ثورن تنشر مقطع فيديو أثناء استحمامها

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الأحد 24 نوفمبر 2019

بيلا ثورن

قررت النجمة العالمية بيلا ثورن أن تستعرض طول شعرها لكن بطريقة مثيرة للجدل ، حيث نشرت بيلا البالغة من العمر ( 22 عام ) مقطع فيديو قصير وهي تستحم و هو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل .

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وأكدت بيلا ثورن  أنها في أغسطس من العام الماضي ، قامت بيلا بقص شعرها حتى الرقبة والكتفين و ذلك بسبب تجسيدها دورا في عمل سينمائي، و كشفت النجمة الشهيرة أن سبب طول شعرها بهذه السرعة هو عدم لجوئها لتغيير اللون أو استخدام الحرارة و الأهم من ذلك انها لم تستخدم خصلات شعر مستعار.

 

ووصل نسبة مشاهدة مقطع الفيديو لأكثر من 2.8 مليون مشاهدة خلال 13 ساعة فقط علي " إنستجرام "

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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