رابح صقر يحيى حفلا غنائيا بعنوان "ليلة صقر" بموسم الرياض يوم 10 يناير

الأحد 24 نوفمبر 2019

رابح صقر

يحيى المطرب السعودي رابح صقر يوم الجمعة الموافق 10 يناير المقبل حفلا غنائيا، تحت عنوان "ليلة صقر"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

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ويقدم رابح صقر خلال الحفل عددا من أغانيه الخليجية المميزة التى اشتهر بها فى دول الخليج، والتى من بينها «خلاص، وقالوا الحب، وبغير أسلوبي»، كما سيحرص كعادته فى جميع حفلاته على الغناء بالعود.

يذكر أن آخر أعمال الفنان رابح صقر مينى ألبوم بعنوان "رابح 2019"، وتضمن 8 أغانى، منها: "على كيفك - عجزت – الصمت - كافى كبر - فرصة عمر".