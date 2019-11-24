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شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "بغداد فى خيالى" بمهرجان القاهرة: الفيلم يتناول المحرمات بالمجتمع العراقى والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
فريق عمل فيلم بغداد في خيالي خلال الندوة
أقيمت منذ قليل ندوة فيلم "بغداد في خيالي"، المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ41، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.
وقال سمير، مخرج الفيلم: "إن الفيلم تناول المحرمات فى المجتمع العراقي مثل حرية المرأة وقضايا المثليين الجنسيين، وقصة الفيلم قصتى، وعبرت عن جميع طوائف الشعب العراقي حتى المتطرفين والاختلاف بين الشيعة والسنة".
وأضاف سمير: "فكرة الفيلم كانت عندي من 10 سنوات، وبعد الانتهاء من تصويره عرضته على أسرتى ونال إعجابهم لكن تضايقوا من مشهد المثليين، فكان لرد فعلهم هذا إنى أصريت على تقديمه".
وأشار الفنان وسيم عباس إلى أنه سبب موافقته على النص هو تناول القصة الكثير من المواضيع المهمة التي لا يمكن مواجهتها فى المجتمع، ولذلك شعرت بتحدى فى هذا الدور.
وتدور أحداث الفيلم حول كاتب فاشل، زوجة مختبئة، متخصص في تكنولوجيا المعلومات يخفي ميوله الجنسية، وغيرهم من الشخصيات التي تجتمع في مقهى "أبو نواس" العراقي في لندن، بإيعاز من شيخ متطرف، يقوم قريب الكاتب بالهجوم على المقهى فيقلب حياة رواده.
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