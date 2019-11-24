محمد كريم فى السعودية لحضور انطلاق الفورميولا E بموسم الرياض.. صور

الأحد 24 نوفمبر 2019

محمد كريم

سافر النجم محمد كريم إلى السعودية تلبية لدعوة حضور انطلاق سباق الفورميولا E فى الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض هذا الأسبوع، والذى شهد أيضاً حضور عمرو دياب، وشيرين عبد الوهاب، وذلك حرصا من السعودية على تواجد ومشاركه نجوم مصر فى موسم الرياض.



ونشر كريم عبر حسابه على موقع إنستجرام عددا من الصور أثناء مشاركته فى موسم الرياض، مبديا إعجابه بالطفرة الكبيرة التى تشهدها المملكة فى ظل رؤية الملك سلمان وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وشهد انطلاق السباق حضور ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير عبد العزيز بن تركى آل سعود، وزير الرياضة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وتركي شبانة وزير الإعلام السعودي، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل.

آخر أعمال محمد كريم فى هوليوود كان الفيلم الأمريكى A Score to Settle مع النجم العالمى نيكولاس كيدج، حيث لعب دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، وهى تعد بداية قوية فى السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.