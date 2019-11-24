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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض فيلم "رأس السنه" بمهرجان مراكش والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
فيلم رأس السنه
يختتم فيلم "رأس السنة" للمؤلف محمد حفظي والمخرج صقر فعاليات النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذى يشهد العرض العالمى الأول للفيلم.
المهرجان الدولى للفيلم بمراكش يُعد أحد أهم المهرجانات العالمية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، تأسس عام 2001 وتقام فعالياته فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر الذى يشهد عرض رأس السنة.
أحداث رأس السنة تدور في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكاً وتعقيداً، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.
رأس السنة تأليف محمد حفظي وإخراج صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتى وعلي قاسم.
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