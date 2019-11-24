القرية الفرعونية بمصر تحتفل بذكرى اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون» غدآ الإثنين

الأحد 24 نوفمبر 2019

القريه الفرعونيه

تحتفل القرية الفرعونية، الاثنين المقبل، بذكرى اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون»، حيث يمر 97 عامًا على هذا الاكتشاف العظيم وأعلنت القرية الفرعونية، عن إتاحة زيارة المقبرة مجانا، في حال حمل الزائر تذكرة تحمل رقم «0» أو «5»، وأكدت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة والإعلام بالقرية، أن المقبرة نسخة طبق الأصل من المقبرة المتواجدة في الأقصر حيث أراد الدكتور حسن رجب صاحب فكرة إنشاء القرية الفرعونية، أن ينقل نفس الشعور الذي انتاب «كارتر»عندما قام باكتشاف المقبرة الأصلية بعد 6 سنوات من البحث المضني وأشارت الشيخ، إلى أن وجه الاختلاف الوحيد هو وجود ممر في المقبرة يتيح للزوار رؤية محتويات الغرفة من خلال فتحات، مما يجعل نموذج المقبرة هذا فريد من نوعه في العالم بما يحمله من كنوز.



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وأشارت راندا الشيخ، إلى أن المقبرة تنقسم إلى أربع غرف، في الغرفة الأولي هناك ثلاثة أسرة مغطاة بالذهب وأواني بيضاء بها أطعمة مجففة لكي يستخدمها الملك في العالم الآخر والعديد من متعلقات الملك مثل كرسي العرش.

وتابعت أن الغرفة الثانية فيها بعض الأواني الفخارية وصندوق به أسلحة الملك، ولعبة السينت التي تشبه لعبة الشطرنج الآن، وتتكون الغرفة الثالثة وهي غرفة الدفن من أربع مقصورات وفي هذه الغرفة تم اكتشاف المومياء موضوعة في تابوت يبلغ وزنه 110 كجم من الذهب الخالص، ويطلق على الغرفة الرابعة غرفة الكنوز، حيث وجد فيها بعض كنوز الملك وبعض متعلقاته وكذلك الآلة أنوبيس إله التحنيط والذي كانت وظيفته حماية المقبرة.