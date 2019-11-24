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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة المصريه ترثي هيثم أحمد زكي.. وتفتتح متحف ذاكرة قصر السينما والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
وزير الثقافة المصريه ترثي هيثم أحمد زكي
قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة المصريه، إن السينما هي ذاكرة الأمة بماضيها وحاضرها، وترسم لنا آفاق جديدة للمستقبل، مضيفة أنه برحيل أحد المبدعين تسقط ورقة من شجرة الإبداع الراسخة في جذور الوطن.
وأشارت «عبدالدايم» إلى شعورها بحالة من الحزن والشجن لرحيل أي فنان وضع بصمة ولو في بداية الطريق على ساحة الفن والثقافة، وقد تزايد هذا الحزن بخبر وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي يعد أحد ثمار الفن المصري، ليرقد بجانب والديه، وتغيب عنا عائلة فنية بأكمالها، لم يمهلها القدر أن تمتعنا بمزيد من الإبدعات في السينما والدراما، مؤكدة على ضرورة تكاتف أفراد الأسرة الفنية التي تضم جميع المبدعين في أوقات الشدائد.
جاء ذلك في حفل تأبين ورثاء الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض في قصر السينما بقيادة الفنان تامر عبدالمنعم، الذي أكد حرص وزير الثقافة على المشاركة في رثاء الفنان الشاب الراحل، مشيرًا إلى أن الوسط الفني فقد الكثير من نجوم وصناع السينما، وكان منهم الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي عاش يتيمًا ومات وحيدًا، ثم عُرض أول أعمال الراحل التي بدأ بها مشواره الفني فيلم البلياتشو.
في سياق متصل، افتتحت وزير الثقافة متحف ذاكرة قصر السينما، والذي يضم مجموعة من أفيشات الأفلام وآلات العرض السينمائي وأجهزة الصوت، والتي تروي رحلة الفن السابع في مصر، كما اطلعت على إنجازات قصر السينما خلال الفترة الماضية.
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