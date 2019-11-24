محمد عبده يحيي حفل تتويج نادي الهلال.. ما علاقة محمد هنيدي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، جمهور المملكة بالإعلان عن حفل غنائي عالمي يحييه فنان العرب محمد عبده، يوم الخميس المقبل الـ 29 من نوفمبر الجاري، وذلك بمناسبة تتويج نادي الهلال السعودي بدوري آسيا وتأهله لبطولة كأس العالم للأندية.

وجاء إعلان تُركي آل الشيخ عن هذا الحفل بعد طلب الفنان المصري محمد هنيدي، من "أبو ناصر" إقامة حفل عالمي يليق بهذه المناسبة؛ إذْ أعلن "آل الشيخ" عن خصم بقيمة 50% للجمهور الذي يقوم بزيارة البوليفارد الليلة.

وكتب رئيس هيئة الترفيه قائلًا: "الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شي داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال وألعاب نارية الساعة 9 ألف مبروووك".

غير أن الفنان محمد هنيدي تدخل وكتب في تعليق له قائلًا: "دي مناسبة محتاجة حفلة كبيرة في موسم الرياض يا أبو ناصر".

ذلك الأمر جعل تركي آل الشيخ يعلن المفاجأة بحفل عالمي، فكتب في تغريدته عبر "تويتر" قائلًا: "يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير يمثل الوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم".

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وتابع "آل الشيخ" قائلًا: "اخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر موظفين وطلاب وعوايل".

وتوج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا ظهر اليوم الأحد، إثر فوزه بهدفين دون رد على نادي أوراوا الياباني في اللقاء الذي استضافه ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ونال الثنائي سالم الدوسري وغوميز الكثير من الإشادة بعد تمكنهما من إحراز هدفي المباراة؛ إذْ أحرز الأول هدفه مع الدقيقة الـ 74، فيما أكد الثاني الفوز والتتويج بإحراز هدفه في الدقيقة الـ 90، وإضافة إلى التتويج تأهل نادي الهلال لبطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام الشهر المقبل.

يُذكر أن نادي الهلال السعودي سينافس في بطولة كأس العالم للأندية 2019، والتي ستنطلق خلال الفترة بين 11 و21 ديسمبر المقبل، على أن يواجه الهلالُ بطلُ آسيا نادي الترجي التونسي بطلَ أفريقيا في أول لقاء له وذلك يوم الـ 14 من ديسمبر.