شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع مورجان فريمان للمشاركة فى الفيلم المصرى "ماكو" والان مع تفاصيل الخبر
الفيلم تدور أغلب أحداثه تحت المياه، حول 8 أشخاص فى رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم إكسبريس.
فيلم ماكو من بطولة النجوم بسمة، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.
آخر أعمال النجم العالمي مورجان فريمان كان مشاركته في بطولة "Angel Has Fallen" مع عدد من النجوم أبرزهم جيرارد بتلر، وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.
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