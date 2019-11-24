شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون يطرحون أغانى بلهجات مختلفة لأول مرة.. خالد سليم و جورج وسوف أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي المنافسة على تقديم اللهجات المختلفة غير اللهجات الأساس لبلدها في موضة جديدة يتسابق على تقديمها المطربون لأول مرة، حيث بدأ عدد كبير من النجوم التحضير لأغنيات جديدة باللهجة المختلفة وبعد الأخرى طرح مؤخرا هذه نوعية من الأغاني، كنوع من التجديد عن التميز والاختلاف لجذب الجمهور، بينهم خالد سليم، وشيرين عبد الوهاب، وعاصي الحلاني، وجورج وسوف، وكارمن سليمان، ومحمد عساف.

خالد سليم:

يستعد النجم خالد سليم لتصوير دويتو جديد باللهجة العراقية مع الموزع والملحن العراقي حسام كامل، ومن المقرر تصويرها فيديو كليب في تركيا، لكن توقف بسبب بتصوير مسلسل بلا دليل.



خالد سليم

شيرين عبد الوهاب:

قدمت المطربة شيرين عبد الوهاب أثناء حفلتها بموسم الرياض أغنية خليجية للمرة الأولى بعنوان "الحب خدعة" للأمير عبد الرحمن بن مساعد والتي نالت إعجاب الجمهور من مختلف الجنسيات العربية.

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شيرين عبد الوهاب

عاصي الحلاني:

أما عاصي الحلاني انتهى من تسجيل ألبومه الجديد، والتي يتضمن 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية، ومن المقرر طرحه في مطلع 2020.



عاصي الحلاني

جورج وسوف:

يتعاون سلطان الطرب جورج وسوف مع الشاعر ملاك عادل، في أغنية "سينجل" جديدة باللهجة المصرية تحمل طابع حب، من ألحان محمد يحيى، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة على يوتيوب.



جورج وسوف

كارمن سليمان:

كما تواصل المطربة كارمن سليمان تسجيل أغاني ألبومها الجديد، التي تقدمه باللهجة الخليجية بشكل كامل، ومن المقرر أن يتم طرحه بعد الانتهاء من تسجيل جميع أغاني الألبوم، ويتولى هندسة صوت ماهر صلاح.



كارمن سليمان

محمد عساف:

يستعد المطرب الفلسطيني محمد عساف لطرح أغنية جديدة باللهجة العراقية باسم "شو هالحلاوة" وهي المرة الأولى التي يغني فيها عساف باللهجة العراقية، من كلمات رامي العبودي وألحان على صابر وتوزيع عثمان عبود.