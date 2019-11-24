شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون تكرم المؤلف الموسيقى خالد حماد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت أكاديمية الفنون المؤلف الموسيقى خالد حماد فى إطار فعاليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون الثانى مع عدد من مشاهير خريجي الأكاديمية من مختلف المعاهد الفنية ممن كان لهم تأثير ودور في إثراء الفن فى مصر.





وتسلم حماد درع التكريم من الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة غادة جبارة نائبة رئيس الأكاديمية.

ويعد خالد حماد هذا التكريم على المستوى الشخصى بمثابة الجائزة الأهم فى مسيرته الفنية، كونه أحد أبناء أكاديمية الفنون والذى التحق بها منذ الطفولة وتخرج فيها مرتين من المعهد العالي للموسيقى قسم تأليف وقيادة، وكذلك من المعهد العالى للسينما قسم الإخراج.

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وأعرب حماد عن سعادته بالتكريم وسط أساتذته ومن أكاديمية الفنون ومعهد الكونسيرفتوار الذى له فضل كبير عليه. وقال إنه أثناء هذا الاحتفال شعر وكأنه وسط الأهل وبين الأصدقاء لكون القائمين على الملتقى هم من الأصدقاء وزملاء الدراسة، وكذلك المكرمين فهم زملاء دراسة وأساتذة كبار.

وتقوم الأكاديمية للعام الثانى على التوالى بتكريم الرواد من الأساتذة فى حفل الافتتاح والمشاهير من خريجى معاهد الأكاديمية في حفل الختام.

وتم تكريم كل من المؤلف الموسيقى خالد حماد والمايسترو هانى فرحات من المعهد العالى للموسيقى الكونسيرفتوار، والفنانة منى عبد الغني، والمايسترو خالد فؤاد من المعهد العالي للموسيقى العربية، والفنانة شيرين من المعهد العالي للباليه، والفنانة آيتن عامر، والفنان حسن الرداد من المعهد العالي للفنون المسرحية، والمخرج علي عبد الخالق ومدير التصوير سعيد شيمي من المعهد العالي للسينما، والراحلة نهاد صليحة والدكتور وليد سيف من المعهد العالي للنفد الفني، وعازف الربابة الراحل شاكر إسماعيل ولاعب الأراجوز الراحل صابر المصرى.















