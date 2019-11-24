شكرا لقرائتكم خبر عن "فاكرهم جدعان".. دياب يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب دياب أغنية جديدة بعنوان "فاكرهم جدعان"، وهى من كلمات عصام حسني، وألحان محمد غريب، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوت ياسر أنور، على موقع "يوتيوب".

ويعود دياب للساحة الغنائية بهذه الأغنية بعد غياب دام عاما ونصف العام، منذ أن قدم أغنية "100 وش" بالاشتراك مع النجوم تامر حسنى ومصطفى حجاج وأحمد شيبة، التى قدمها فى أغسطس 2018.

يشار إلى أن دياب يستعد لبطولة مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، والمقر رعرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته مى عمر، ورياض الخولى، ومجموعة من الممثلين، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.

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كما عرض لدياب خلال الأيام الماضية مسلسل "بحر" وشارك فى بطولته ماجد المصرى، وحسنى شتا، وميرنا نور الدين، ومجموعة من الممثلين، إخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجى.